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Гетемюллер в Тбилиси подтвердила, что Грузия станет членом НАТО


21.09.2018   15:06
НАТО остается приверженной своему заявлению на Бухарестском саммите в 2008 году о том, что Грузия станет членом альянса, заявила в пятницу на брифинге в МИД Грузии заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

"Мы продолжаем подготовку Грузии к вступлению в НАТО и мы отмечаем, что у Грузии есть существенный прогресс в осуществлении реформ, экономическом развитии, создании более эффективных институтов безопасности и обороны", - сказала Р.Гетемюллер.

Она также отметила большой вклад Грузии в укреплении глобальной безопасности.

"Хочу сообщить, что 3 октября состоится заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны, что подчеркивает значимость отношений альянса с Грузией", - заявила Р.Гетемюллер.

По ее словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Мы призываем Россию вывести свои войска из Абхазии и т.н. Южной Осетии. Мы также обеспокоены военной активностью России в регионе Черного моря", - сказала Р.Гетемюллер.

В рамках визита в Тбилиси Р.Гетемюллер встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, членами правительства, примет участие в "круглом столе" в Минобороны.






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