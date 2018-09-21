Рэкет от имени государства: Как у «Омега группы» вымогали машины для министров

21.09.2018 16:52 Рэкет именем государства, и скандальное дело "Омега группы"- телекомпания "Рустави 2" раздобыла новую скандальную аудиозапись, из которой выясняется, что у основателей "Омега группы" вымогали дорогостоящие машины для министров.



"Рустави 2" представила запись, в которой ведут разговор один из основателей "Грузинской мечты", теперь уже бывший член Наблюдательного совета ГЖД (ушел отставку после публикации скандальных записей - ред.) Леван Кипиани и представители менеджмента "Омега группы".



Леван Кипиани требует для двух министров, Нодара Хадури и Дмитрия Кумсишвили дорогостоящие машины и деньги:



"Леван Кипиани: Вот, брат, переоформите мне 5 машин, что является старой задолженностью. Отсюда потом что срежут, и 30 миллионная реструктуризация, дадите мне процент от 30 миллионов. Пусть переоформят мне три машины, которые есть, чтобы я еще раз не кинул Министерство финансов, одного министра и другого министра.

Менеджер: А что, один министр - не Кумсишвили подразумеваешь?

Кипиани: -Другого, и предыдущего министра тоже.

Менеджер : Это Хадури, да?

Кипиани:- Да, один "Купер", X 4 и X 5.

Менеджер: Это для Кумсишвили.

Кипиани: Даа. Переоформите мне эти три машины, или пусть переоформят на того, кого я приведу, чтобы потом не приходилось слышать нытье, мол, подожди, давайте завтра, или послезавтра. Но здесь я не один. Здесь обязательства, я не могу миновать эти обязательства.

Менеджер: А что за обязательства?

Кипиани: Финансовые обязательства.

Менеджер : И что это значит?

Кипиани: Что я должен выдать эти обязательства.

Менеджер: Это в бюджет, или?

Кипиани: Нет.

Менеджер: Ааа, Вообще?

Кипиани: Да, помимо этих машин.

Менеджер: Ааа, еще кроме машин? Я не знаю.

Кипиани: Я, я должен выдать.

Менеджер: Ааа.

Кипиани: То, что я возьму, я должен отдать".



Владелец "Омега группы" Заза Окуашвили подтвердил информацию о принудительной передаче дорогостоящих машин высокопоставленным чиновникам.



В телефонном интервью телекомпании "Рустави 2" он заявил, что бывший вице-премьер Дмитрий Кумсишвили был не единственный высокопоставленный чиновник, кто требовал автомашины.



Напомним, что "Омега группа" является официальным представителем нескольких мировых брэндов в Грузии, и она владеет в Тбилиси автосалонами BMW, Bentley, Maserati и Opel. Компания обвиняет власти в давлении, вымогательстве, желании отобрать бизнес, а также в попытке присвоить телекомпанию "Иберия", которая также находится в собственности "Омега Группы".

















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