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ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в президенты
23.09.2018 14:14
ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в президенты. Из 46 претендентов, выразивших желание принять участие в выборах 28 октября, ЦИК зарегистрировала 25 кандидатов в президенты, в том числе 19 из них представлены политическими партиями и 6 от инициативных групп.
Список кандидатов, зарегистрированных на президентских выборах 28 октября 2018 года, выглядит следующим образом:
1. Давид Бакрадзе — п/о «Европейская Грузия — движенияе за свободу» – N2
2. Михаил (Гела) Салуашвили — п/о «Союз восстановления справедливости глас народа: Господь — наша правда» — N28
3. Звиад Бардавадзе — п/о «Гражданская платформа — Новая Грузия» — N27
4. Шалва Нателашвили — «Лейбористская партия Грузии» N10
5. Ираклий Горгадзе — п/о «Движение за свободную Грузию» N23
6. Григол Вашадзе — «Единое национальное движение» N5
7. Гиорги Лилуашвили — п/о партия «Грузия» N17
8. Саломе Зурабишвили — инициативная группа избирателей N48
9. Звиад Мехатишвили — п/о «Христианско-консервативная партия Грузии» N13
10. Вахтанг Габуния — п/о «Христианско-демократическое движение» N4
11. Давид Усупашвили — п/о «Свободные демократы» N25
12. Бесарион Тедиашвили — инициативная группа избирателей N49
13. Леван Чхеидзе — п/о «Новые христиан-демократы» N40
14. Звиад Иашвили — п/о «Национал-демократическая партия» N30
15. Зураб Джапаридзе — «Гирчи» N 36
16. Акакий Асатиани — «Союз грузинских традиционалистов» N18
17. Гела Хуцишвили — п/о «Политическое движение ветеранов — силовиков и патриотов Грузии» N35
18. Каха Кукава — п/о «Свободная Грузия» N21
19. Тамар Цхорагаули — Политическое движение «Свобода — путь Звиада Гамсахурдия» N31
20. Георгий Андриадзе — инициативная группа избирателей N51
21. Владимир Нониакашвили — инициативная группа избирателей N62
22. Кахабер Чичинадзе — инициативная группа избирателей N58
23. Михаил Антадзе — движение «Государство для народа» N1
24. Отар Меунаргия — «Промышленность спасет Грузию» N22
25. Теймураз Шашиашвили — инициативная группа избирателей N65
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