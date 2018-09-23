ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в президенты

23.09.2018 14:14 ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в президенты. Из 46 претендентов, выразивших желание принять участие в выборах 28 октября, ЦИК зарегистрировала 25 кандидатов в президенты, в том числе 19 из них представлены политическими партиями и 6 от инициативных групп.



Список кандидатов, зарегистрированных на президентских выборах 28 октября 2018 года, выглядит следующим образом:



1. Давид Бакрадзе — п/о «Европейская Грузия — движенияе за свободу» – N2

2. Михаил (Гела) Салуашвили — п/о «Союз восстановления справедливости глас народа: Господь — наша правда» — N28

3. Звиад Бардавадзе — п/о «Гражданская платформа — Новая Грузия» — N27

4. Шалва Нателашвили — «Лейбористская партия Грузии» N10

5. Ираклий Горгадзе — п/о «Движение за свободную Грузию» N23

6. Григол Вашадзе — «Единое национальное движение» N5

7. Гиорги Лилуашвили — п/о партия «Грузия» N17

8. Саломе Зурабишвили — инициативная группа избирателей N48

9. Звиад Мехатишвили — п/о «Христианско-консервативная партия Грузии» N13

10. Вахтанг Габуния — п/о «Христианско-демократическое движение» N4

11. Давид Усупашвили — п/о «Свободные демократы» N25

12. Бесарион Тедиашвили — инициативная группа избирателей N49

13. Леван Чхеидзе — п/о «Новые христиан-демократы» N40

14. Звиад Иашвили — п/о «Национал-демократическая партия» N30

15. Зураб Джапаридзе — «Гирчи» N 36

16. Акакий Асатиани — «Союз грузинских традиционалистов» N18

17. Гела Хуцишвили — п/о «Политическое движение ветеранов — силовиков и патриотов Грузии» N35

18. Каха Кукава — п/о «Свободная Грузия» N21

19. Тамар Цхорагаули — Политическое движение «Свобода — путь Звиада Гамсахурдия» N31

20. Георгий Андриадзе — инициативная группа избирателей N51

21. Владимир Нониакашвили — инициативная группа избирателей N62

22. Кахабер Чичинадзе — инициативная группа избирателей N58

23. Михаил Антадзе — движение «Государство для народа» N1

24. Отар Меунаргия — «Промышленность спасет Грузию» N22

25. Теймураз Шашиашвили — инициативная группа избирателей N65















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