Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Новая конституция искоренит перспективу возвращения авторитаризма


24.09.2018   12:23
Новая конституция внедряет гораздо более сбалансированные и стабильные отношения между ветвями власти и искоренит перспективу возвращения авторитаризма, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на форуме по стратегическим коммуникациям «Разработка многосторонних подходов для укрепления демократического нарратива Грузии».

По его словам, создание системы эффективных стратегических коммуникаций является сложно задачей и для развитых стран.

«Для Грузии это – двойной вызов: Мы работаем над системой стратегических коммуникаций, в то же время, осуществляем фундаментальные реформы и противостоим внешнему давлению, направленному против нашего суверенитета и территориальной целостности. Существует много направлений для улучшения стратегических коммуникаций Грузии. Хочу подчеркнуть, насколько мы ценим и основываемся на вклад наших стратегических партнеров – США и ЕС. Мы должны сделать все, чтобы эта система работала без ущерба нашим национальным интересам и демократическим ценностям», — заявил председатель парламента.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Компании закупили у крестьян винограда на 204 млн лари
НБГ связывает девальвацию лари с внешними факторами
SOCAR намерена увеличить поставки газа в Грузию почти на 30%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Абхазии
Учащимся Гальского района запретили участвовать в мероприятиях НПО
Россиянку осудили в Абхазии за попытку ввоза рекордного количества наркотиков
130 жителей Гальского района поступили в ВУЗы Грузии
В школы Гальского района Абдхазии пошли почти 400 первоклассников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Bloomberg: Азербайджан в числе самых стремительно набирающих популярность турнаправлений
Азербайджан и Иран усилят борьбу с наркоторговлей и терроризмом
Оппозиция призывает президента Грузии помиловать Мерабишвили
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна