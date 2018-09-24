Кобахидзе: Новая конституция искоренит перспективу возвращения авторитаризма

24.09.2018 12:23 Новая конституция внедряет гораздо более сбалансированные и стабильные отношения между ветвями власти и искоренит перспективу возвращения авторитаризма, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на форуме по стратегическим коммуникациям «Разработка многосторонних подходов для укрепления демократического нарратива Грузии».



По его словам, создание системы эффективных стратегических коммуникаций является сложно задачей и для развитых стран.



«Для Грузии это – двойной вызов: Мы работаем над системой стратегических коммуникаций, в то же время, осуществляем фундаментальные реформы и противостоим внешнему давлению, направленному против нашего суверенитета и территориальной целостности. Существует много направлений для улучшения стратегических коммуникаций Грузии. Хочу подчеркнуть, насколько мы ценим и основываемся на вклад наших стратегических партнеров – США и ЕС. Мы должны сделать все, чтобы эта система работала без ущерба нашим национальным интересам и демократическим ценностям», — заявил председатель парламента.















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