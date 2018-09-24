Грузия попала на второе место среди самых быстрорастущих направлений в Европе

24.09.2018 20:13 Грузия попала на второе место среди самых быстрорастущих направлений в Европе. Информацию распространяет Bloomberg, ссылаясь на данные Всемирной туристской организации 2017 года.



В списке лидирует Сан-Марино, рост в которой составил в прошлом году 31.1 процента. Показатель Грузии — 27.9 процента. В десятку попали также Израиль (24,6%), Турция (24,14%), Исландия (24,11%), Македония (23,5%), Азербайджан (20%), Молдова (19,6%), Босния и Герцеговина (18,66%) и Армения (18,65%).



В статье Bloomberg Грузия упоминается как нетронутый край Европы. Речь идет о кулинарных преимуществах страны и местах, которые привлекают туристов в Тбилиси. Среди них названа новая гостиница «Стамба».















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