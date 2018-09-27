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Георгий Вашадзе: Мы обязательно объединим Грузию и я уверен, что Сухуми станет столицей Грузии


27.09.2018   12:13
Мы обязательно объединим Грузию и я уверен, что Сухуми станет столицей Грузии, — об этом заявил руководитель предвыборного штаба движения «Сила в единстве» Георгий Вашадзе у мемориала павшим за единство Грузии.

«Фамилии, отображенные на этой стене – фамилии героев, на которых стоит идея территориальной целостности Грузии. Я верю в одно, что их имя не пройдет бесследно. Мы обязательно объединим Грузию и я уверен, что Сухуми станет столицей Грузии. Мы обязательно сможем это сделать. Главное, чтобы мы были вместе. Сила в единстве и мы все обязательно победим то зло, которое противостоит укреплению Грузии», — заявил Георгий Вашадзе.

Напомним, что в Грузии сегодня отмечают 25-летнюю годовщину с трагических событий в Абхазии. 27 сентября 1993 года абхазские и российские бандформирования при поддержке командования российских регулярных войск, и при их частичном участии, захватили город Сухуми, а 30 сентября вышли к реке Ингури.






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