Кобахидзе: Отзыв инициированного законопроекта о производстве-культивации конопли из парламента не планируется

27.09.2018 14:29 По заявлению председателя парламента Ираклий Кобахидзе, отзыв инициированного законопроекта о производстве-культивации конопли из парламента не планируется.



По его словам, консультации по вопросу будут обязательно проведены. По словам председателя парламента, просьба властей к патриархии была в том, чтобы состоялись определенные консультации и обмен информацией.



«Нам важно информировать общественность о том, что предполагают изменения. Обществу была предоставлена ​​неправильная информация, как будто, изменения касались производства наркотиков. Для нас важно проинформировать общество. Консультаци будут и мы примем решение на их основании. Из-за выборов у нас очень сложный рабочий режим. Все зависит от того, когда у нас будет подходящее время для начала активных консультаций. В разное время были проведены встречи с разными сегментами и как только график позволит нам, мы начнем интенсивные консультации. Мы лично говорили об этом с Патриархом. Мы высказали готовность, чтобы ввести в курс дела представителей патриархии о каких инициативах была речь и встреча с ними обязательно состоится», — отметил Кобахидзе.



По словам председателя парламента, существуют детальные расчеты, что результат данных изменений может принести большую выгоду.



«Если культивация конопли не наносит вред обществу и приносит большую пользу экономике, почемы мы должны от этого отказываться? Это наш главный аргумент. Мы видим, что существуют серьезные проблемы связаные с экономическими данными, с которыми мы столкнулись в 2012 году. Наша задача заключается в сокращении бедности в среднесрочной перспективе, и если будут соответствующие инициативы, это может занять до шести лет вместо десяти», — заявил Кобахидзе.















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