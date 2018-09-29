Для достижения мира в Украине нужно, чтобы Минское соглашение работало - генерал Бен Ходжес

29.09.2018 18:22



"Нужно, чтобы Минское соглашение работало. Должно быть политическое решение", - отметил Ходжес.



Отметив, что на данный момент эти соглашения не работают, он напомнил, что США были терпеливы и неотступны, пока Германия не смогла воссоединиться.



"Почти 40 лет прошло. 40 лет Запад был един и оказывал давление на Советский Союз и в конце концов Германия воссоединилась. Думаю, что Германия должна быть лидером этого процесса. У них есть рычаги в России, которых мне кажется у других нет. Нам нужно лидерство Германии, чтобы сдвинуть этот процесс. Нам нужно, что русские дали ОБСЕ делать свою работу. Сейчас наблюдатели ОБСЕ не допускаются, чтобы отслеживать ситуацию на границе между Россией и Украиной. Амуниция и техника перевозятся из России в Украину в Луганскую и Донецкую области", - отметил американский генерал.



Бен Ходжес считает, что Россия использует оккупированную зону Донбасса для усложнения властям Украины работы, необходимой для вступления в ЕС и НАТО.



"Все эти усилия и они отличаются от того, что Россия делает в Абхазии и т.н. Южной Осетии.. Они застряли в Абхазии и т.н. Южной Осетии и не сделали ничего, чтобы наладить ситуацию. Что они сделали в Украине? Они подогревают конфликт, не имея ничего, чтобы убрать за собой беспорядок. И мы видим, как они выжимают украинское правительство. Особенно в Мариуполе. С этим керченским мостом. Российский флот мешает мореходству и передвигается в Азовском море. И это в ближайшие год-полтора может очень серьезно навредить экономике Украины и, в частности, экономике региона вблизи Мариуполя", - заявил Ходжес отметив, что Германия в этом процессе может сыграть важную роль, как и Россия, если бы последняя вела себя серьезно, но сегодня "никто не верит, что это ответственные люди".



"Они могли бы разрешить ОБСЕ делать свою работу. С другой стороны, США вместе с Канадой, Литвой, Польшей и Великобританией помогают обучать украинскую армию. США предоставили много различного оборудования. И сейчас «джавелины», как и в случае Грузии. Чтобы помочь Украине стать немного более защищенной", - заявил генерал.





В качестве рецепта достижения мира в Украине американскому генералу, бывшему командующему войсками США в Европе Бену Ходжесу видится задействование в полной мере Минских соглашений. Об этом он заявил в интервью для проекта грузинской телекомпании “STV” на русском « Пограничная ZONA »."Нужно, чтобы Минское соглашение работало. Должно быть политическое решение", - отметил Ходжес.Отметив, что на данный момент эти соглашения не работают, он напомнил, что США были терпеливы и неотступны, пока Германия не смогла воссоединиться."Почти 40 лет прошло. 40 лет Запад был един и оказывал давление на Советский Союз и в конце концов Германия воссоединилась. Думаю, что Германия должна быть лидером этого процесса. У них есть рычаги в России, которых мне кажется у других нет. Нам нужно лидерство Германии, чтобы сдвинуть этот процесс. Нам нужно, что русские дали ОБСЕ делать свою работу. Сейчас наблюдатели ОБСЕ не допускаются, чтобы отслеживать ситуацию на границе между Россией и Украиной. Амуниция и техника перевозятся из России в Украину в Луганскую и Донецкую области", - отметил американский генерал.Бен Ходжес считает, что Россия использует оккупированную зону Донбасса для усложнения властям Украины работы, необходимой для вступления в ЕС и НАТО."Все эти усилия и они отличаются от того, что Россия делает в Абхазии и т.н. Южной Осетии.. Они застряли в Абхазии и т.н. Южной Осетии и не сделали ничего, чтобы наладить ситуацию. Что они сделали в Украине? Они подогревают конфликт, не имея ничего, чтобы убрать за собой беспорядок. И мы видим, как они выжимают украинское правительство. Особенно в Мариуполе. С этим керченским мостом. Российский флот мешает мореходству и передвигается в Азовском море. И это в ближайшие год-полтора может очень серьезно навредить экономике Украины и, в частности, экономике региона вблизи Мариуполя", - заявил Ходжес отметив, что Германия в этом процессе может сыграть важную роль, как и Россия, если бы последняя вела себя серьезно, но сегодня "никто не верит, что это ответственные люди"."Они могли бы разрешить ОБСЕ делать свою работу. С другой стороны, США вместе с Канадой, Литвой, Польшей и Великобританией помогают обучать украинскую армию. США предоставили много различного оборудования. И сейчас «джавелины», как и в случае Грузии. Чтобы помочь Украине стать немного более защищенной", - заявил генерал.











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