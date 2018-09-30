В центре Тбилиси убит 25-летний гражданский активист

30.09.2018 22:07



25-летний житель Тбилиси Виталий Сапаров скончался в результате кровавой разборки. Об этом со ссылкой на телеканал «Рустави 2» сообщает “Новости-Грузия”.



В ночь на воскресенье Сапаров был ранен в драке, произошедшей на улице Дюма. Молодого человека доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранения, однако медики не смогли спасти его.



Известно, что в драке принимали участие несколько человек. Ссора началась в одном из баров и продолжилась на улице. Жители близлежащих домов говорят, что, примерно, в четыре утра слышали, как ругаются мужчины. В драке был ранен еще один человек – друг Сапарова. В настоящее время он находится в клинике в тяжелом состоянии.



Виталий Сапаров работал в неправительственной организации «Центр включенности и развития». НПО работает над улучшением положения в области прав человека, фокусируясь на таких вопросах как расизм, ксенофобия и нетерпимость в Европе.



«Нашего сотрудника и моего друга смертельно ранили. Он был вместе со своим другом. Его тоже ранили и, насколько нам известно, находится в одной из больниц. Этот случай произошел на рассвете. Предположительно с 05:00 до 06:00. И родители, и родственники узнали об этом днем. У них пока нет возможности идентификации. Единственное что мы требуем – это быстрое и эффективное расследование», — сказал сотрудник «Центра включенности и развития» Агит Мирзоев.



По данным СМИ, человека, ранившего Сапарова, зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако до сих пор полиция никого не задержала. МВД продолжает следствие по статье «умышленное убийство».

















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