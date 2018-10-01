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В Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты


01.10.2018   11:10
С 1 октября 2018 года в Грузии вступают в силу новые регуляции, направленные на снижение загрязнения окружающей среды.

С сегодняшнего дня в стране запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон. Кроме того, теперь производители обязаны наносить логотип и название компании на каждый пакет.

С апреля 2019 года производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов любой толщины в Грузии будут полностью запрещены. Реализовывать в стране можно будет только биодеградируемые пакеты.

В случае нарушения правил субъекты будут оштрафованы на 500 лари (около 200 долларов), а их товары конфискованы. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1000 лари (более 380 долларов).

Термин биоразлагаемый означает способность органических материалов распадаться на экологически безопасные вещества за счет бактерий или других биологических процессов. Попав в землю, такие пакеты разлагаются примерно за 24 месяца и не наносят вреда окружающей среде.

Полиэтиленовые пакеты не подлежит биологической деградации, их период разложения — более ста лет. Сразу после использования полиэтиленовые пакеты превращаются в отходы, которые впоследствии вызывают загрязнение почвы и воды. Большой проблемой является и то, что не происходит полная переработка пластиковых отходов.






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