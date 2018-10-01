В Праге проходит встреча Абашидзе-Карасина

01.10.2018 14:05 В Праге проходит очередная встреча заместителя министра иностранных дел России и специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией.



Как заявил до начала встречи спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе, повестка дня встречи предусматривает обсуждения таких вопросов, как – торгово-экономические отношения, транспортные связи, определенные гуманитарные темы.



«В течение девяти месяцев торговый оборот между Грузией и Россией превысил почти 1 млрд долларов. Это довольно большой объем. После ЕС и Турции, Россия является третьим партнером Грузии. У нас нет дипломатических отношений с Россией, нет посольств, поэтому такие эпизодические встречи необходимы, чтобы рассмотреть вопросы в связи с этой тематикой. Это требует внимания и заботы. В целом, на наши разговоры серьезное влияние оказывает то обстоятельство, которое связано с оккупированными территориями, грузино-российской проблематике. Мы не касаемся Женевских международных переговоров, однако чисто по-человечески мне сложно избегать этого», — заявил Абашидзе.



По его словам, у премьер-министра было очень важное выступление с высокой трибуны.



«Думаю, выступление было очень интересным. Была дана принципиальная оценка политике России в отношении Грузии. Была там и острая критика, были заявления о выполнении международных обязательств, в речи были призывы к абхазам и осетинам. Мы услышали уже в который раз, что Россия не имеет отношение к этому, и кто мешает вам говорить с абхазами и осетинами. Если будут строить стены и проводить колючие проволоки, то тогда разговор немыслим. Если они упомянут эту тему на встрече, то у нас есть ответ», — заявил Абашидзе.















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