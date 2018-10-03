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Парламентская оппозиция критикует Саломе Зурабишвили за ксенофобское заявление
03.10.2018 18:24
Сегодня, 3 октября на пленарном заседании парламента члены парламентской оппозиции в своем выступлении критиковали заявления Саломе Зурабишвили в Ниноцминде.
По словам депутата ЕНД Саломе Самадашвили, кандидат в президенты, поддерживаемый "Грузинской мечтой", говорила антитурецкими мессиджами в регионе, где по ее словам, российская пропаганда ведет борьбу с проевропейскими настроениями населения:
"Регион Самцхе-Джавахети, который фактически был изолирован от остальной Грузии, в 2003-2012 годы политически, экономически, и культурно вернулся в Грузию. Были построены дороги, развиты разные экономические проекты, появились масштабные проекты по изучению грузинского языка, и для наших граждан были созданы условия, чтобы достойно жить в своем регионе, и на своей родине.
В то же время, исходя из исторической реальности, всегда было очень важно, как относится местное население к НАТО. В этот регион приезжает ваш кандидат, которая заявляет, что она вывела российские войска из страны, и в регионе, где со дня вывода российской армии российская пропаганда убеждает местных, что как только Грузия вступит в НАТО, ворвутся турки, и отрубят им голову, приезжает ваш кандидат в президенты, и говорит антитурецкие мессиджы"- заявила Саломе Самадашвили.
Депутат "Европейской Грузии" Гига Бокерия тоже считает, что заявления, сделанные Саломе Зурабишвили в Ниноцминде, содержат угрозу для страны:
"Она приехала в Самцхе-Джавахети, и прямо повторила российский наратив, дескать, ее оппонент делал дела турков. Вы будете возмущаться, если она приедет к нашим гражданам азербайджанского происхождения, и скажет, что ее оппоненты армяне, и они нас покоряют? Или что она должна сделать, поднять флаг Аслана Абашидзе в Аджарии?! Когда вы поймете, что это не только позорно, это опасно для страны"- заявил Гига Бокерия.
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