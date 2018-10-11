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Порошенко заявил о падении Третьего Рима после получения автокефалии
11.10.2018 20:34
Вселенский патриарх принял положительное решение о создании в Украине единой поместной церкви, заявил президент страны Петр Порошенко.
«То, о чем мечтали поколения украинцев и молились современники — наконец произошло: Украина получила томос», — написал он в своем Twitter.
Для Украины получение автокефалии это вопрос независимости и национальной безопасности, продолжил Порошенко. «Это — вопрос всей мировой геополитики. Это — падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство», — заявил украинский президент. Теория «Москва — Третий Рим» подразумевает, что именно Москва является центром православия после падения Константинополя.
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