«Рустави-2» показал фешенебельные дома высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты»

14.10.2018 14:18 Телекомпания «Рустави-2» рассказала об имуществе действующих и бывших высокопоставленных чиновников правящей партии, показав фешенебельные дома членов «Грузинской мечты».

Недвижимость, о которой идет речь, появилась у должностных лиц – министров и парламентариев, уже после того, как «Грузинская мечта» пришла к власти осенью 2012 года. Практически всегда роскошные дома оформлены на жен или других родственников чиновников. С помощью аэросъемки «Рустави 2» показал эти резиденции с высоты.



В список чиновников, которые обзавелись элитной недвижимостью после прихода к власти «Грузинской мечты», попал министр обороны Грузии Леван Изория. Примечательно, что в 2012 году, когда Изория занял должность заместителя министра внутренних дел Грузии, он заявлял о намерении бороться с элитарной коррупцией.



Тогда Изория вообще не владел недвижимым имуществом. В его декларации были указаны две квартиры в Тбилиси, которыми владела его мать – в Вазисубани и на улице Напареули. Кроме того, жене принадлежал участок земли в районе Дигоми-7 площадью 600 квадратных метров.



В настоящее время на имя супруги министра, Ланы Манджгаладзе, оформлен расположенный в Дигоми фешенебельный двухэтажный дом с дополнительным мансардным этажом, большим двором и спортивным инвентарем. Согласно документам, этот дом Изория построил, когда работал заместителем министра внутренних дел – до 2015 года.



Строительство еще одного фешенебельного дома в Дигоми-7, оформленного на Манджгаладзе, завершилось в сентябре 2018 года. Здание в настоящее время охраняется службой безопасности. Телекомпания отмечает, что этот дом, скорее всего, обошелся дороже первого, поскольку его первый этаж облицован дорогостоящим английским декоративным кирпичом. Площадь дома – 386 квадратных метров.



Из документов следует, что архитектор по просьбе министра несколько раз изменил проект дома – был скорректирован фасад и вместо покраски, дом был отделан камнем.



Показали в сюжете и дом, принадлежащий бывшему министру иностранных дел Грузии Михаилу Джанелидзе. Строить особняк на улице братьев Карбелашвили Джанелидзе начал в 2014 году, когда занимал пост заместителя министра экономики – в то время им был Георгий Квирикашвили. У Джанелидзе есть еще одна квартира в престижном тбилисском районе Ваке, на улице Шатберашвили. Это имущество министр приобрел в 2017 году, заплатив за дом 117 тысяч долларов.



Снять на видео дом, принадлежащий главе Службы госбезопасности (СГБ) Вахтангу Гомелаури, журналистам не разрешили. По периметру усилена охрана – круглосуточно там находятся сразу несколько сотрудников госохраны. Дом и земельные участки Гомелаури также засняли с воздуха.



Согласно имущественной декларации Гомелаури, в 2013 году он владел двумя квартирами в Тбилиси. Сегодня этот список заметно расширился.



Один из домов расположен в поселке Табахмела в пригороде Тбилиси. Недвижимость оформлена на имя супруги Гомелаури, Нино Кудухашвили. У дома имеется участок в 858 квадратных метров, который глава СГБ оформил на имя дочери, Анны Гомелаури.



Кроме того, местные жители сообщили журналистам, что еще один участок по соседству с домом, площадью в 2 тысячи квадратных метров, также принадлежит Гомелаури. На этой территории идут подготовительные работы для начала строительства.



Согласно данным публичного реестра, этот участок оформлен на некоего Нику Омарашвили. Телекомпания выяснила, что Омарашвили является сотрудником Службы госбезопасности. Его мать в телефонном разговоре с журналистами сообщила, что у сына нет никакой земли в Табахмела и нет денег для того, чтобы построить дом. «Вы, наверное, меня разыгрываете», — сказала мать Омарашвили в телефонном интервью, когда ей сообщили, что на имя ее сына оформлен участок земли в престижном районе.



Неподалеку от Гомелаури в Табахмела проживает и судья Манана Кобахидзе — бывший депутат парламента Грузии и вице-спикер в 2012-2016 годах. Когда в 2017 году Кобахидзе перешла работать из парламента в Конституционный суд, она приобрела в пригородном поселке участок в 600 квадратных метров вместе с небольшим домом. После покупки дом был достроен – к нему пристроили несколько комнат.



Еще один дом в списке новоприобретенного имущества оказался у депутата большинства, главы парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили. Ему принадлежит дом площадью в 310 квадратных метров на участке площадью в 1 тысячу квадратных метров. Журналисты отмечают, что, судя по съемке с воздуха, у Сесиашвили «самые богатые апартаменты» — во дворе есть бассейн, а в доме несколько больших веранд.



Пополнил свои активы и депутат парламента Звиад Дзидзигури. Как и в случаях с другими чиновниками, это произошло после ухода из оппозиции в правящую команду и назначения Дзидзигури главой фракции «Грузинская мечта — консерваторы».



До 2012 года единственной недвижимостью, которой владел Дзидзигури и его семья в Тбилиси была квартира площадью 130 квадратных метров на улице Чолохашвили. Из имущественной декларации 2018 года выясняется, что лидер «Консервативной партии» построил в столице трехэтажный дом на участке в 685 квадратных метров.



Четырехэтажный дом в центре Батуми принадлежит 13-летнему Джемалу Болквадзе, который является сыном сотрудника Службы госбезопасности. Телекомпания отмечает, что вызывает подозрение – на какие доходы отец мальчика, Эмзар Болквадзе, построил фешенебельную виллу. В СГБ он является куратором аджарских районов Хуло-Кеда-Шуахеви.



Соседи рассказали журналистам «Рустави-2», что дом в Батуми площадью 454 квадратных метров был построен два года назад. Участок, на котором выстроен дом, Эмзар Болквадзе приобрел у некоего Аслана Чикваидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

