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Прокуратура сделала заявление в связи с опубликованной скрытой записью разговора заключенного экс-прокурора
15.10.2018 15:42
Следствие по записи в связи с Мизой Субелиани началось на основании заявления сотрудника пенитенциарной службы И.П., согласно которому, 12 октября этого года, в отношении его были осуществлены шантаж и давление: с угрозой обнародовать кадры, отображающие личную жизнь, — об этом сегодня заявили в Главной прокуратуре Грузии.
«Главная прокуратура Грузии еще раз поясняет, что следственные действия по аудиозаписи, в которой предположительно, фигурируют М.С., В.Дж. и Д.Ц., начались 12 октября 2018 года, прежде чем запись была передана в эфире одного из СМИ», — заявили в ведомстве.
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В заявлении говорится, что на данном этапе следствие ведется по незаконному получению и хранению тайны личной жизни, осуществленной без разрешения записи разговора лица, находящегося в заключении, ее хранению и обеспечению ее доступности и фактам возможного превышения служебных полномочий, по первым частям статьей 150, 157 прима, первой и второй части статьи 158 и первой части статьи 333.
«Следствие по делу началось на основании заявления сотрудника пенитенциарной службы И.П., согласно которому, 12 октября этого года, в отношении его были осуществлены шантаж и давление: с угрозой обнародовать кадры, отображающие личную жизнь, от И.П. потребовали распространить тайные записи встречи заключенного М.С.
В рамках расследования, у И.П. изъята карта памяти, которая содержит несколько тайных записей, в том числе и тот файл, который вчера распространился в СМИ. В целях установления аутентичности по всем записям назначены соответствующие экспертизы», — говорится в заявлении прокуратуры.
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