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Прокуратура заявила о раскрытии дела по подготовке убийства Бадри Патаркацишвили


17.10.2018   13:09
Прокуратура Грузии раскрыла факт подготовки убийства Бадри Патаркацишвили, — об этом заявили в прокуратуре.

В прокуратуре заявили, что по факту превышения служебных полномочий и подготовки убийства при отягчающих обстоятельствах задержан бывший глава первой службы второго управления главного управления Тбилиси Департамента конституционной безопасности Г.М., а бывшему заместителю главы второго главного управления Л.К. и главе второй службы того же управления Р.Ш. предъявлены обвинения.

В прокуратуре отметили, что в результате обыска дома одного из обвиняемых по т.н. «делу о лицах, записывающих скрытые кадры», было обнаружено записывающее устройство голоса, которое принадлежит министерству внутренних дел. В результате экспертизы установлено, что две записи от 4 и 5 февраля 2017 года касались вопроса подготовки ликвидации конкретного лица.

«В частности, в записи от 4 февраля 2007 года высокопоставленный чиновник ДКБ Г.Д. говорил с членом охраны Бадри Патаркацишвили и пытается его переманить. В разговоре Г.Д. подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован тогдашним президентом Грузии Михеилом Саакашвили, так как Барди Патаркацишвили являлся их политическим оппонентом и лютым врагом властей. Согласно записи, также устанавливается, что ликвидацию должен осуществить ДКБ.

Что касается второй записи, которая датирована 5 февраля 2007 года, в ней отображено совещание в здании т.н. «модуля», во время чего высокопоставленный чиновник ДКБ Г.Д., сотрудники ДКБ в его подчинении и обвиняемые Л.К., Р.Ш. и Г.М., в целях убрать его с политического пространства, готовили убийство Бадри Патаркацишвили. Согласно разговору, они рассматривали создание соответствующих условий для ликвидации Патаркацишвили, в том числе возможности получения списка сотрудников охраны и сбора информации о персонале. Также обсуждали различные пути убийства, в частности, его отравление таким веществом, которое вызовет эффект естественной смерти. По этим же разговором устанавливается, что все вопросы, в том числе соответствующие методы ликвидации Бадри Патаркацишвили, согласовываются в тогдашним руководителем ДКБ Датой Ахалая», — заявили в прокуратуре.






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