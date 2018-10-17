Отказ премьера президенту созвать чрезвычайное заседание правительства может стать основанием для импичмента премьера - эксперты

17.10.2018 18:19 Из-за нарушения конституции возможно, в повестку дня встанет вопрос импичмента Мамуки Бахтадзе. Разговор идет о 78-й статье документа, по которой премьер-министр не имеет права отказывать президенту страны на созыв чрезвычайного заседания правительства.



По заявлению конституционалистов, аргументация формальными нормами того, что президента не пригласят на заседание правительства, помимо неуважения является прямым нарушением конституции Грузии.



"Единственным правовым путем, возможно, будет использование импичмента парламентом как примера, что невозможно в отношении премьер-министра. Других таких формальных процедур у нас нет. Невозможно говорить в стране, где существует такое отношение к конституционным институтам. В конституции, например, написано, что в таком заседании должен принимать участие также секретарь Совета безопасности. О какой демократии, каких правах человека, о какой конституционной жизни мы сейчас говорим, когда члены большинства вообще игнорируют конституцию"- заявил специалист конституционного права Коте Чокорая.



Конституционалисты призывают премьера в ближайшие дни внести в повестку дня вопросы, которые поставил президент страны. Вахушти Менабде заявил, что президенту следует дать возможность присутствовать, и принять участие в заседании правительства.



"Конституция Грузии прямо указывает на это полномочие президента, чему логически соответствует обязанность премьера, и поскольку составление повестки дня является компетенцией премьера, если он это не сделает, это будет нарушением конституции. Начало импичмента является эксклюзивным полномочием парламента, после которого вопрос переходит в конституционный суд. Если конституционный суд подтвердит нарушение конституции со стороны премьера, тогда уже проголосует парламент, и 76 голосами может отправить в отставку главу правительства"- заявил Вахушти Менабде.

















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