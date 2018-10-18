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Посол ЕС: Судебная система Грузии должна быть сильной и независимой


18.10.2018   22:13
Грузия должна продолжать реформы и проводить изменения, чтобы приблизиться к вступлению в Евросоюз. Такое мнение на встрече со СМИ высказал приступивший в сентябре к обязанностям посла Евросоюза в Грузии шведский дипломат Карл Харцель.

Отвечая на вопросы журналистов, посол отметил, что пока Грузия не готова быть членом Евросоюза и призвал использовать для приближения к европейским стандартам «все существующие инструменты».

«Что касается вступления в Евросоюз, готова ли Грузия к вступлению – конечно, ответом будет – нет. Грузия не готова. Есть Соглашение об ассоциации, которое предусматривает сближение Грузии со стандартами Евросоюза. Этого же касается и Соглашение о свободной торговле с ЕС. С помощью всего этого и реформ, Грузия должна подняться выше с точки зрения удовлетворения стандартов ЕС – таково послание. Когда в Брюсселе задают вопрос о расширении, мы единогласно соглашаемся, что следует использовать все инструменты для сближения Грузии с ЕС», — заявил посол ЕС.

Харцель подчеркивает, что только после приближения Грузии к стандартам Евросоюза можно будет говорить о том, что произойдет в будущем.

«В итоге это будет зависеть от того, как будет развиваться сам Евросоюз в течение следующих лет. На этот вопрос нельзя ответить заранее. Вы можете продемонстрировать ваше желание и стремление, а также нужно смотреть, где вы находитесь в этот момент», — сказал Харцель.

Посол Евросоюза подчеркнул, что главным вызовом в процессе вступления Грузии в Евросоюз являются реформы.

«Что касается основных вызовов, я бы назвал один фундаментальный вопрос. Речь идет о реформах и изменениях в Грузии. Например, мы можем назвать судебные реформы. Это один из институтов, которому должны доверять. Судебная система должна быть сильной, независимой и работать прозрачно», — отметил Карл Харцель.






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