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Кандидат в президенты Зураб Джапаридзе задержан на фестивале марихуаны


20.10.2018   16:33
Лидер партии "Гирчи" и кандидат в президенты Зураб Джапаридзе был задержан правоохранителями сегодня на фестивале марихуаны, который проходил в тбилисском парке "Деда Эна". Это произошло после того, как оппозиционный политик раздал участникам акции несколько т. н. «косяков», предположительно, марихуаны.

Также были задержаны несколько участников фестиваля.

Еще до начала Фестиваля марихуаны в Тбилиси сотрудники криминальной полиции задержали членов партии «Гирчи» Яго Хвичия и Вахо Мегрелишвили. В оппозиционном движении, организовавшем мероприятие, заявили, что активистов доставили в отделение с целью проведения обыска.

Партия «Гирчи», лидер которой Георгий Джапаридзе баллотируется на пост президента Грузии, призвала всех, кому важна свобода, прийти и поддержать их в парк «Деда эна» (Родного языка) в центре Тбилиси. По их задумке, фестиваль конопли призван предвосхитить полную легализацию культивирования и применения марихуаны в Грузии.

19 октября МВД Грузии предупредило организаторов фестиваля, что в случае нарушения закона полиция применит в их отношении соответствующие меры. Речь идет о возможных фактах реализации, владения, использования или популяризации наркотических средств.







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