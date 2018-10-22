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Заявления Зурабишвили против Грузии в Гаагском суде - "Европейская Грузия" обнародовала документ


22.10.2018   17:14
"Европейская Грузия" опубликовала документы, представленные в Гаагском суде против Грузии как доказательства в связи с августовской войной.

По словам кандидата в президенты, этот факт подтверждает, насколько опасна для страны российская риторика Зурабишвили.

По заявлению Давида Бакрадзе, оккупант использовал мнения кандидата, поддерживаемого правящей партией, для того, чтобы оправдать в гаагском суде оккупацию Грузии, и этническую чистку грузин.

"Как известно, Грузия внесла иск против России в Международный суд Гааги в связи с этнической чисткой и оккупацией, и в связи с этим иском Россия подготовила ответный, встречный иск, и одним из аргументов в ответном иске России приводятся цитаты из книги именно госпожи Саломе Зурабишвили. Это уже происшедший и состоявшийся факт, подтверждающий, что оккупант использует мнения госпожи Зурабишвили, и ее видение для того, чтобы оправдать оккупацию Грузии и этническую чистку грузин в Гаагском суде. Этот факт еще раз подтверждает, что общество не должно допустить, чтобы Саломе Зурабишвили избрали в президенты, поскольку этот человек уже вредит интересам Грузии, а если она станет президентом Грузии, ущерб, нанесенный ею нашим национальным интересам, будет неизмеримо больше"- заявил Давид Бакрадзе.








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