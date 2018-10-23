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За неправильно составленную карту Грузии могут отправить в тюрьму


23.10.2018   16:00
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект, согласно которому, составление карты с нарушением территориальной целостности Грузии становится уголовно наказуемым преступлением.

Авторами законопроекта являются депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Сесиашвили и Отар Чрдилели.

Согласно законопроекту, в уголовном кодексе появится статья 343-прима с содержанием «изготовление, производство, распространение, рекламирование, реализация, ввоз в Грузию или вывоз из Грузии издания напечатанной карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии или иного продукта, содержащего такое изображение».
Парламентарии считают, что такое преступление должно наказываться штрафом или лишением свободы сроком до 2 лет.

О внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Грузии заговорили после скандала на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в городе Батуми с 23 сентября по 6 октября.

Как оказалось, прибывшая на Олимпиаду делегация из российского Ханты-Мансийска раздала волонтерам подарки, среди которых была и карта мира, где Грузия была изображена без Абхазии и Цхинвальского региона (т.н. Южной Осетии). Карты были изъяты, а на церемонии закрытия Олимпиады председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе передал делеагации из Ханты-Мансийска карту Грузии, напечатанную в соответствии с соблюдением международно признанных границ.

Центральные власти Грузии не контролируют Цхинвальский регион и Абхазию с середины 90-х годов. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны 2008 года. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией и официально объявил эти регионы оккупированными территориями.






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