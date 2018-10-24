Президент SOCAR агитирует в Грузии за кандидата от власти - СМИ

24.10.2018 12:32 Президент государственной нефтекомпании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев вместе с мажоритарными депутатами "Грузинской мечты" и представителями местной власти в марнеульском "Чайном доме" встретился со старейшинами и государственными чиновниками муниципалитета. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2"



В интервью телеканалу влиятельный высокопоставленный чиновник правительства Азербайджана утверждал, что приехал в Грузию перед президентскими выборами не для того, чтобы помочь правящей партии, и визит преследовал целью всего лишь встречу с этническими азербайджанцами.



Молодежь в Марнеули встретила президента государственной нефтекомпании Азербайджана акцией протеста. По их утверждению, высокопоставленный чиновник правительства Азербайджана прибыл в регион накануне выборов, чтобы помочь "Грузинской мечте", и откровенно призвал собравшихся в "Чайном доме" голосовать за кандидата "Грузинской мечты".



На заранее спланированную встречу рядовых граждан не пригласили, а те, кого не впустили в здание, встретили Абдуллаева криками.



Мажоритарный депутат "Грузинской мечты" Тамаз Навериани, который лично принимал в гостях Абдуллаева, утверждает, что визит президента "Сокар" не был приурочен к выборам, и он приехал из Баку в Марнеули поговорить о проектах.



Участники встречи отрицают, что получили избирательные указания. А местная оппозиция считает, что визит был связан именно с президентскими выборами.



В связи с этим член парламентского меньшинства Роман Гоциридзе призвал объявить бойкот компании SOKAR и отказаться от использования топлива этой компании. По его словам, никто не имеет права вмешиваться в выборы другого государства.



«Мы должны объявить бойкот "Сокар", и не пользоваться его топливом. Никто не имеет права вмешиваться в выборы другой страны. Не дело президента "Сокар" приезжать из Баку, и перед выборами ходить в регионе, где проживают этнические азербайджанцы. Нам известно также, что руководство "Сокар-Джорджия" перечислило деньги в черный избирательный фонд Саломе Зурабишвили.



"Сокар-Джорджия" срочно должна заплатить 14 миллионов лари, которые возложило на них прежнее руководство Антимонопольной службы из-за картельного контроля цен и их искусственного роста, и исполнению которого мешает нынешний руководитель Агентства конкуренции Нодар Хадури.



Ни Россия, ни Азербайджан, ни Мозамбик не имеют права вмешиваться в наши внутренние дела. Занимайтесь своим делом», - заявил Гоциридзе.

















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