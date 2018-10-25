Вашадзе: Сначала атлантическая интеграция, потом вступление в ЕС

25.10.2018 11:30 Кандидат в президенты политического объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе говорил в эфире Общественного вещателя "I канал" о европейской и североатлантической интеграции Грузии.



В ответ на вопрос ведущего, удастся ли ему в случае победы в выборах сотрудничать с властью по этой теме, Вашадзе ответил, что на первом месте должно рассматриваться вступление в НАТО, а затем в Евросоюз:



"Что касается европейской и атлантической интеграции, которым я бы поменял места - атлантическая интеграция, и вступление в Евросоюз. Поскольку те катаклизмы, которые происходят сейчас в Евросоюзе, начиная брекзитом, и то, что на очереди стоят балканские страны, это дает нам возможность изучить использование инструментов, которые у нас уже есть. Это соглашение Ассоциации, это всеобъемлющее и глубокое торговое соглашение, соглашение о свободной торговле, и либерализация визового режима"- говорит кандидат в президенты.



По словам Григола Вашадзе, он и его команда в период пребывания во власти сотрудничали не только с государственными чиновниками, но и с гражданским обществом. Часть этих людей, несмотря на то, что присоединились к "Грузинской мечте", по словам Вашадзе, до сих пор обращается к нему за советом:



"Что касается НАТО, если я перечислю вам, что было сделано в наше время с 2008 до 2012 года, вы поймете, что мы сотрудничали не только с государственными чиновниками, но и с гражданским обществом. Ряд людей потом присоединились к "Грузинской мечте", так что если это будет касаться интересов страны, мне с этим не будет трудно, и очень многие из этих людей до сих пор обращаются ко мне за советом"- заявил кандидат в президенты. Вашадзе.



Кандидат, поддерживаемый "Грузинской мечтой", раскритиковала выступление Григола Вашадзе. По словам Саломе Зурабишвили, говорить сегодня, что брекзит является катаклизмом, неправильно:



"Это кризис для Евросоюза, но кризис, и я уже говорила об этом вопросе с некоторыми людьми, включенными в это, может дать некоторые новые форматы. Разрабатываются новые форматы именно для Великобритании, и Грузия может найти свое место в этих новых форматах.



Я считаю, что мы должны быть более требовательными, должны по-другому говорить с Евросоюзом. У нас в этом регионе стабильность, и место, которое следует больше ценить"- заявила Саломе Зурабишвили.

















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