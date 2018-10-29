Второй тур выборов в Грузии пройдет до 2 декабря

29.10.2018 14:14 Последний срок проведения второго тура выборов 2 декабря, - об этом сообщила сегодня на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания.

Как пояснила Жвания, окончательные результаты выборов будут опубликованы в 20-дневый срок, после чего, выборы должны быть назначены в 2-недельный срок.

«С учетом предварительных результатов, можно сказать, что у нас с большой вероятностью будет второй тур. У проведения второго тура есть свои процедуры. В том случае, если рассмотрение избирательных споров продлится до максимального срока, то это - 20 дней со дня проведения выборов. Результаты должны быть опубликованы в 20-дневный срок. Со дня опубликования итогового протокола, т.е. спустя 20 дней в 2-недельный срок должен быть проведен второй тур, и кратчайшим сроком может быть 2 декабря, что тоже воскресенье», - заявила Жвания.

По предварительным данным ЦИК, поддержанный правящей командой кандидат Саломе Зурабишвили получила 615 403 голосов избирателей, что составляет 38,63%, а кандидат объединенной оппозиции Григол Вашадзе получил 601 175 голосов – 37,74%.

По информации Тамар Жвания, к этому времени подсчитаны голоса избирателей с 3703 участков.







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