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Раненого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Мачаликашвили перевезут на лечение за рубеж


04.01.2018   10:59
В связи с состоянием здоровья Теймураза Мачаликашвили между членами консилиума состоялась телефонная коммуникация.

Как заявил менеджер клиники, профессор многопрофильной клинической больницы им. архангела Михаила Заза Лурсманашвили, консилиум принял решение найти за пределами Грузии соответствующую клинику и перевезти туда Теймура Мачаликашвили. По его словам, соответствующую клинику подберет Минздрав.

«Состоялась телефонная коммуникация. Оценив риски, мы договорились найти соответствующую клинику, о чем в активном режиме позаботится в активном режиме. Затем мы пошлем в эту клинику документацию о состоянии здоровья пациента, и по прохождении этих процедур он будет перевезен», - заявил Лурсманашвили.

По его словам, об этом решении информирована и семья Мачаликашвили.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был ранен во время спецоперации в Панкиси 26 декабря.






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