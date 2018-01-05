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Адвокат: Суд нарушил конституцию, определив Саакашвили заключение
05.01.2018 12:01
По заявлению государственного адвоката Михеила Саакашвили, Софьи Гогричидзе, она не понимает, на основании каких доказательств принял судья обвинительный приговор в отношении бывшего президента Грузии.
"Сегодня была нарушена конституция Грузии, четко видно, что идет политическое преследование. Невозможно было, чтобы по нему был вынесен обвинительный вердикт. Нам пришлют документы, со ссылкой на кого, и какие доказательства принял решение суд" - заявила адвокат.
Городской суд Тбилиси признал виновным третьего президента Грузии Михеила Саакашвили по уголовному делу Сандро Гиргвлиани, где прокуратура обвиняла его в помиловании осужденных в воинском звании Геронтия Алания, Михаила Бибилури, и Автандила Апциаури, и приговорил к 3 годам лишения свободы.
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