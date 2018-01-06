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В Вифлееме совершено нападение на автомобиль Патриарха Иерусалимского
06.01.2018 23:05
Толпа в Вифлееме забросала камнями автомобиль, в котором находился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Об этом сообщают местные СМИ. Нападение произошло во время следования кортежа к храму Рождества Христова.
Собравшаяся толпа обступила кортеж патриарха, из-за чего движение автомобилей стало затруднено. Люди скандировали лозунги с требованием, чтобы патриарх ушел, забросала машину священнослужителя камнями. Местные СМИ утверждают, что на помощь Феофилу III были готовы прийти военнослужащие израильской армии, чтобы обеспечить тому беспрепятственный проезд к храму.
Тем временем полиция и сотрудники служб безопасности помогли Феофилу III миновать рассерженную и прибыть на расположенную перед базиликой площадь.
Сведений о пострадавших не поступало.
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