В Вифлееме совершено нападение на автомобиль Патриарха Иерусалимского

06.01.2018 23:05 Толпа в Вифлееме забросала камнями автомобиль, в котором находился Патриарх Иерусалимский Феофил III. Об этом сообщают местные СМИ. Нападение произошло во время следования кортежа к храму Рождества Христова.



Собравшаяся толпа обступила кортеж патриарха, из-за чего движение автомобилей стало затруднено. Люди скандировали лозунги с требованием, чтобы патриарх ушел, забросала машину священнослужителя камнями. Местные СМИ утверждают, что на помощь Феофилу III были готовы прийти военнослужащие израильской армии, чтобы обеспечить тому беспрепятственный проезд к храму.



Тем временем полиция и сотрудники служб безопасности помогли Феофилу III миновать рассерженную и прибыть на расположенную перед базиликой площадь.



Сведений о пострадавших не поступало.















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