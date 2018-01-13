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Беременные россиянки стекаются во Флориду за солнцем (и американскими паспортами)


13.01.2018   12:44
"Отношения между Вашингтоном и Москвой могут быть холодными, но российский средний класс решил, что за одним подарком ко дню рождения все же стоит съездить в США - за американским гражданством", - пишут Рис Блейкли и Том Парфитт, корреспонденты The Times.

Во Флориде процветает доходная индустрия "материнского туризма", и будущие матери из России стекаются в этот штат перед родами, говорится в статье.

"Специалисты в клиниках говорят, что преимущества рождения ребенка в США включают в себя доброжелательных медсестер и отдых от российской погоды. Впрочем, главный стимул остается неупомянутым - американское гражданство для ребенка и потенциально для всей семьи", - пишет издание.

"В ходе предвыборной кампании президент Трамп требовал положить конец практике автоматического предоставления гражданства США всем рожденным там детям", - напоминают журналисты.

Впрочем, согласно местным экспертам по недвижимости, как раз квартиры в зданиях под брендом "Трамп" пользуются популярностью среди богатых россиянок, которые приезжают рожать в солнечный штат. Один россиянин, как представляется, проживавший в Trump Royale, выложил в соцсети фотографии российского и американского паспортов своей новорожденной дочери с подписью: "Ура!!! Двойное гражданство!!!"

Рождение ребенка и проживание месяца три в здании Трампа может обойтись в 80 тыс. долларов. Более скромное размещение снижает расходы приблизительно до 20 тыс., отмечает издание.

"Толпы беременных девушек приезжают сюда и потом увозят с собой толпы маленьких американцев", - написала в блоге одна россиянка, родившая ребенка в Майями.

InoPressa.ru





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