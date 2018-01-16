В неолимпийских видах спорта награждены 10 лучших грузинских спортсменов

16.01.2018 19:41 Состоялось награждение 10 лучших грузинских спортсменов 2017 года в неолимпийских видах. Церемония традиционно состоялась на юбилее радио JAKO FM. Мероприятие состоялось в гостинице "Балтимор Тбилиси".



Спортивные журналисты выявили лучшие федерации в неолимпийских видах, а лучших спортсменов выбрали федерации. Победившие спортсмены были награждены медалями соответствующей степени, кубками, сертификатами, и подарками.



Лучшим спортсменом 2017 года Федерация Ушу Грузии назвала Мариам Турманидзе.



Федерация автоспорта присвоила этот титул Давиду Кварацхелия.



Федерация фристайла Грузии лучшим спортсменом признала Арчила Себискверадзе.



Первенство по сумо присвоили Георгию Мешвилдишвили.



Федерация мас-рестлинга Грузии признала лучшим спортсменом 2017 года Георгия Берошвили.



Федерация самбо вручила этот титул Левану Нахуцришвили.



Избранником стронгмена по данным 2017 года стал Константин Джанашия.



Среди 10 спортсменов-номинантов третье место занял избранник Федерации Леван Сагинашвили, обладателем второго места стал представитель Федерации регби Михаил Нариашвили.



Среди лучших награду за первое место передали избраннице Федерации шахмат Нане Дзагнидзе.



На мероприятии присутствовали министр культуры и спорта, министр образования, министр иностранных дел, министр по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, руководитель Национальной администрации туризма, мэр Тбилиси, представители МИД, городского собрания, и других ведомств.

















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