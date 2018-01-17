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В Кипре будет построен грузинский монастырь
17.01.2018 19:11
Кипр выделил Грузии 13 тыс. квадратных метров земли для строительства монастыря на Кипре, который обещает стать самым большим грузинским монастырем в Европе, сообщает телеканал «Сигма».
Будущее строительство храма на кипрской земле благословил католикос-патриарх всея Грузии Илия II. Новый храм будет строиться на Западе Кипра недалеко от Полиса в местечке Гиалия. Земли были отданы Кипром грузинской церкви безвозмездно.
Как заявил Протоиерей Захария Перадзе, это результат длительных переговоров между церквями Кипра и Грузии.
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