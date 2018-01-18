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Еще 708 детей станут крестниками патриарха


18.01.2018   14:02
Еще 708 детей станут крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.

52-ое по счету крещение пройдет 21 января в кафедральном соборе Троицы.

Крещение начнется во второй половине дня в воскресенье и крестники получат свидетельства и кресты.

К 20:00 в собор прибудет Святейший и благословит своих крестников.

На сегодня крестниками патриарха являются 33 934 детей.

Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года там же, в кафедральном соборе Троицы.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.






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