Еще 708 детей станут крестниками патриарха

18.01.2018 14:02 Еще 708 детей станут крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



52-ое по счету крещение пройдет 21 января в кафедральном соборе Троицы.



Крещение начнется во второй половине дня в воскресенье и крестники получат свидетельства и кресты.



К 20:00 в собор прибудет Святейший и благословит своих крестников.



На сегодня крестниками патриарха являются 33 934 детей.



Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года там же, в кафедральном соборе Троицы.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.















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