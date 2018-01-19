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МОК отказал еще 111 российским спортсменам в участии в Олимпиаде


19.01.2018   23:57
Пул российских спортсменов, которых могут допустить до Олимпиады, сокращён Международным олимпийским комитетом (МОК) до менее чем 400 человек. Более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в играх в Сочи, то есть это «новое поколение» спортсменов, отмечает МОК.

«На сегодняшний день первоначальный пул предварительной регистрации, состоящий из 500 спортсменов, был уменьшен группой МОК, отвечающей за приглашения спортсменов, на 111 человек», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Ни одного спортсмена, отстранённых от Олимпиад комиссией МОК вследствие нарушения антидопинговых правил, в списке нет, хотя пока многие из них ожидают решений Международного спортивного суда по апелляциям в связи с отстранением.






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