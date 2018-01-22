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В школах Грузии могут возобновить изучение истории религии
22.01.2018 13:51
В школах, возможно, возобновится изучение религии. Как сообщил в интервью «IPN» министр образования Грузии Михаил Чхенкели, история религии должна преподаваться в школах как предмет по выбору.
«Считаю, что история религии, как предмет по выбору, должна быть во всех школах, и мы движемся в этом направлении», - отметил министр.
Как известно, в декабре Католикос–Патриарх всея Грузии Илья II в ходе одной из проповедей сказал, что в школах обязательно изучение истории религии и вопросов духовности.
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