В школах Грузии могут возобновить изучение истории религии

22.01.2018 13:51 В школах, возможно, возобновится изучение религии. Как сообщил в интервью «IPN» министр образования Грузии Михаил Чхенкели, история религии должна преподаваться в школах как предмет по выбору.



«Считаю, что история религии, как предмет по выбору, должна быть во всех школах, и мы движемся в этом направлении», - отметил министр.



Как известно, в декабре Католикос–Патриарх всея Грузии Илья II в ходе одной из проповедей сказал, что в школах обязательно изучение истории религии и вопросов духовности.















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