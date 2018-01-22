Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вано Мерабишвили не намерен обжаловать решение об отказе в досрочном освобождении


22.01.2018   14:36
Бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили не обжалует решение об отказе в его досрочном освобождении. Агентство ipn распространяет информацию со ссылкой на адвоката Георгия Чивиашвили.

Что касается пересмотра вопроса о досрочном освобождении, по словам адвоката, по закону это происходит через шесть месяцев, но Чивиашвили не исключает, что решение будет пересмотрено раньше.

"Они находятся за гранью логики, и во время их действий ничего понять невозможно. В процедурах не прописана тема пересмотра, однако в законе об исполнении наказания написано, что пересмотр произойдет через шесть месяцев, если не существуют другие обстоятельства, но в данном случае существует множество обстоятельств"- заявил Чивиашвили.

25 декабря 2017 года экс-министру внутренних дел Вано Мерабишвили было отказано в УДО.

1 ноября распространилась информация, что возможно, Вано Мерабишвили выйдет из тюрьмы раньше срока, но позже Министерство исполнения наказания опровергло возможность освобождения Вано Мерабишвили раньше срока.

В то же время стало известно, что Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении Вано Мерабишвили.

28 ноября Страсбургский суд объявил решение по делу бывшего министра правительства Саакашвили, Вано Мерабишвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стенды виртуальной реальности будут внедрены в туристических центрах Грузии - Кумсишвили
Почему в Грузии растет число банкротов?
Планы правительства не соответствуют реальной ситуации - глава финкомитета парламента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
Суд огласил приговоров по делу о побеге из СИЗО МВД Абхазии
СГБ Грузии: В Сухуми пока нет готовности на выдачу Рашида Канджи-Оглы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Переводы в Грузию вне почты выросли в 17г на 19,3% г/г до $1,379 млрд
Замечания президента Грузии по закону «О вещании» будут направлены комитету по отраслевой экономике
Стенды виртуальной реальности будут внедрены в туристических центрах Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна