Вано Мерабишвили не намерен обжаловать решение об отказе в досрочном освобождении

22.01.2018 14:36 Бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили не обжалует решение об отказе в его досрочном освобождении. Агентство ipn распространяет информацию со ссылкой на адвоката Георгия Чивиашвили.



Что касается пересмотра вопроса о досрочном освобождении, по словам адвоката, по закону это происходит через шесть месяцев, но Чивиашвили не исключает, что решение будет пересмотрено раньше.



"Они находятся за гранью логики, и во время их действий ничего понять невозможно. В процедурах не прописана тема пересмотра, однако в законе об исполнении наказания написано, что пересмотр произойдет через шесть месяцев, если не существуют другие обстоятельства, но в данном случае существует множество обстоятельств"- заявил Чивиашвили.



25 декабря 2017 года экс-министру внутренних дел Вано Мерабишвили было отказано в УДО.



1 ноября распространилась информация, что возможно, Вано Мерабишвили выйдет из тюрьмы раньше срока, но позже Министерство исполнения наказания опровергло возможность освобождения Вано Мерабишвили раньше срока.



В то же время стало известно, что Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении Вано Мерабишвили.



28 ноября Страсбургский суд объявил решение по делу бывшего министра правительства Саакашвили, Вано Мерабишвили.

















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