Спецназ принял моего сына за другого человека - мать Темирлана Мачаликашвили

26.01.2018 13:36 Представители мусульманской общины Панкиси и старейшины ущелья намерены принять совместное заявление после сегодняшней пятничной молитвы. По словам матери Темирлана Мачаликашвили, который скончался от ранения, полученного входе спецоперации 26 декабря, она с первого дня подозревала, что спецназ принял ее сына за другого человека.



После того, как один из задержанных Руслан Алдамов также выразил подобное подозрение, Медико Маргошвили считает эту версию подтвержденной и заявляет, что ее сын стал жерствой.



«До сих пор в Грузии не было терактов, СГБ устроила теракт в моем доме и убила моего абсолютно невиновного сына в постели. Моего сына и Руслана Алдамова называли одним именем, мы живем в одном районе, думаю, поэтому они ошиблись, но и его не нужно было убивать. Могли же сказать, что вы окружены, сдавайтесь. Как можно прийти и выстрелить в лоб», — сказала Медико Маргошвили.



Семья Мачаликашвили требует наказать всех участников спецоперации, включая высопоставленных чиновников СГБ.















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