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Расходы на лечение пострадавших на станции метро «Варкетили» покроет минздрав
30.01.2018 13:26
«Расходы на лечение пострадавших на станции метро «Варкетили» покроет минздрав и программа всеобщего страхования», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе находясь в «Черноморской клинике», куда привезли четверых пострадавших.
Состояние здоровья пострадавших стабильное. Им проводятся все необходимые процедуры и все расходы на лечение покроет министерство здравоохранения и страховка», — отметил мэр.
Остальные пострадавшие в результате обрушения потолка на станции метро «Варкетили» переведены в клинику Ингороква. По последним данным в результате инцидента пострадали 14 человек.
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