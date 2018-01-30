Расходы на лечение пострадавших на станции метро «Варкетили» покроет минздрав

30.01.2018 13:26 «Расходы на лечение пострадавших на станции метро «Варкетили» покроет минздрав и программа всеобщего страхования», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе находясь в «Черноморской клинике», куда привезли четверых пострадавших.



Состояние здоровья пострадавших стабильное. Им проводятся все необходимые процедуры и все расходы на лечение покроет министерство здравоохранения и страховка», — отметил мэр.



Остальные пострадавшие в результате обрушения потолка на станции метро «Варкетили» переведены в клинику Ингороква. По последним данным в результате инцидента пострадали 14 человек.















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