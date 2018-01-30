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Сергеенко: Состояние пострадавших в метро «Варкетили» не является критичным
30.01.2018 13:52
Состояние ни одного из пострадавших в результате обрушения потолка на станции метро «Варкетили» не является критичным, — об этом министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил в клинике Ингороква, где навестил четырех пострадавших.
По его словам, одного пациента могут выписать сегодня.
«В результате обрушения потолка в метро «Варкетили» пострадали 13 человек. Я навестил четырех пациентов в клинике Ингорокава. Все четверо контактны, их состояние удовлетворительное и им не угрожает опасность. Состояние ни одного из пострадавших не является критичным, а одного пациента могут выписать сегодня», — заявил министр.
Еще несколько пострадавших находятся в «Черноморской клинике».
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