Сергеенко: Состояние пострадавших в метро «Варкетили» не является критичным

30.01.2018 13:52 Состояние ни одного из пострадавших в результате обрушения потолка на станции метро «Варкетили» не является критичным, — об этом министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил в клинике Ингороква, где навестил четырех пострадавших.



По его словам, одного пациента могут выписать сегодня.



«В результате обрушения потолка в метро «Варкетили» пострадали 13 человек. Я навестил четырех пациентов в клинике Ингорокава. Все четверо контактны, их состояние удовлетворительное и им не угрожает опасность. Состояние ни одного из пострадавших не является критичным, а одного пациента могут выписать сегодня», — заявил министр.



Еще несколько пострадавших находятся в «Черноморской клинике».















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