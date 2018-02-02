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В Гелатском монастырском комплексе завершена оцифровка фресок


02.02.2018   21:12
«В Гелатском монастырском комплексе завершился процесс сканирования и документирования уникальных фресок в цифровом формате», — информацию об этом распространяет Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии.

По данным ведомства, работы были проведены в рамках обязательств, взятых на себя Грузией на основании решения 41-ой сессии Комитета всемирного наследия, который обеспечивает улучшение режимов консервационного положения и мониторинга Гелатского монастыря, как памятника всемирного культурного наследия.

Требования международной организации предусматривали создание полноценной документации по настенном художестве и мозаике монастыря.

На основании современных исследований, были подготовлены соответствующие чертежи и учетная карточка, которые разместят в единой базе данных Национального агентства.

Рабочий процесс предусматривал сканирование в лазерном формате 3D и архивацию со специальным программным обеспечением цифровой фотоинформации высокого качества настенного художества и мозаики Гелатского монастыря Богородицы, собора Святого Георгия и его преддверия.

С этого момента, в случае повреждения фресок, сканирования информация позволит агентству восстановить их точнейшим образом.






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