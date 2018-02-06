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Иностранным гражданам в Грузии помогут обучаться в Грузии
06.02.2018 23:56
Бенефициары программы – иностранные граждане, которые будут учиться в грузинских Вузах в рамках обязательств предусмотренных международными соглашениями, меморандумами, договорами и программами оформленными с министерством образования и науки Грузии.
Финансирование получат студенты бакалавриата, магистратуры, дипломированные медики/стоматологи и докторанты.
Согласно постановлению правительства, финансирование будет осуществляться в рамках дополнительной программы «Двери знаний» программы «Государственные учебные магистерские гранты и поощрение молодежи».
Администрирование программы осуществляется департаментом стратегического планирования и международных отношений министерства образования и науки. Департамент оформляет договор с теми высшими учебными заведениями в которых, в рамках взятых на себя обязательств и на основании обоснованного обращения исполнительной власти к министерству, учатся граждане иностранных государств.
Программа в силе до 31 декабря 2018 года. Данное распоряжение правительства Грузии опубликовано в законодательном вестнике.
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