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Соседи рассказывают о деталях нападения на семью Гугешашвили


07.02.2018   17:22
Жители 5-ого квартала Дигомского массива рассказывают о деталях нападения на семью Гугешашвили.

Как заявляют соседи, они услышали шум. В разговоре с Первым каналом один из очевидцев говорит, что после того, как услышал голос Додо Гугешашвили, он увидел, как убегал молодой человек.

По его словам, «мужчина держал в руке пакет, а в пакете был предмет белого цвета».

Как сообщает журналист Первого канала с места происшествия, о других деталях никто не говорит.

Сегодня стреляли в ветерана абхазской войны, полковника вооруженных сил в запасе Додо Гугешашвили и ее сына. На месте работают криминалисты.

Как заявляют друзья Григола Гугешашвили, случившееся может быть связано с деятельностью Додо Гугешашвили.

По информации близких, Григол Гугешашвили был безработным, однако до этого работал в Государственной службы помощи ветеранам. Что касается Додо Гугешашвили, она была сотрудницей неправительственной организации по вопросам ветеранов.

В МВД заявляют, что лицо, которое напало на Гугешашвили, предположительно было знакомо с семьей.

По сообщению МВД, следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии – умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.






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