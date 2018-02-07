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Соседи рассказывают о деталях нападения на семью Гугешашвили
07.02.2018 17:22
Жители 5-ого квартала Дигомского массива рассказывают о деталях нападения на семью Гугешашвили.
Как заявляют соседи, они услышали шум. В разговоре с Первым каналом один из очевидцев говорит, что после того, как услышал голос Додо Гугешашвили, он увидел, как убегал молодой человек.
По его словам, «мужчина держал в руке пакет, а в пакете был предмет белого цвета».
Как сообщает журналист Первого канала с места происшествия, о других деталях никто не говорит.
Сегодня стреляли в ветерана абхазской войны, полковника вооруженных сил в запасе Додо Гугешашвили и ее сына. На месте работают криминалисты.
Как заявляют друзья Григола Гугешашвили, случившееся может быть связано с деятельностью Додо Гугешашвили.
По информации близких, Григол Гугешашвили был безработным, однако до этого работал в Государственной службы помощи ветеранам. Что касается Додо Гугешашвили, она была сотрудницей неправительственной организации по вопросам ветеранов.
В МВД заявляют, что лицо, которое напало на Гугешашвили, предположительно было знакомо с семьей.
По сообщению МВД, следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии – умышленное убийство и попытка совершения умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
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