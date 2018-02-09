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Афган Мухтарлы: приказ о моем похищении дал премьер Квирикашвили


09.02.2018   11:25


Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы уверен, что его похищение в Тбилиси и переправка в Баку произошли при участии высокопоставленных грузинских чиновников. В частности, как считает журналист-расследователь, “во главе этого преступления стоит” премьер-министр Георгий Квирикашвили.

9 февраля стало известно, что находящегося под арестом Мухтарлы на два дня отпустили домой для участия в поминках родственников. В конце декабря 2017 года трагически погибли (причиной называлась утечка газа) сестра и две племянницы оппозиционного журналиста. Грузнской телекомпании Pirveli удалось записать с Мухтарлы телефонное интервью.

В беседе респондент, в частности, рассказал подробности своего похищения в Тбилиси. По его словам, к нему подошли трое мужчин, говоривших по-грузински, еще один сидел в машине. Схватив и усадив журналиста в автомобиль, они натянули ему на голову мешок. Позже вместо него использовали тряпку, которой перевязали глаза Мухтарлы. По словам журналиста, сняли ее уже на территории Азербайджана. Мухтарлы утверждает, что он пересек границу в нейтральной зоне между двумя странами в районе пропускного пункта “Лагодехи”.

В телефонном интервью азербайджанский журналист также рассказал, что слежка за ним, а также за его друзьями, началась за два месяца до похищения. И грузинские правоохранители были в курсе дела. Супруга Лейла Мустафаева передала следствию фотографии людей, которые, предположительно, следили за ними. Как считает Афган Мухтарлы, грузинские власти не нашли правовых оснований для его задержания, поэтому решили похитить и передать азербайджанской стороне. При этом журналист не исключает, что имела место и финансовая заинтересованность.

Не сомневается Мухтарлы и в том, что приказ оего похищении дал премьер-министр Георгий Квирикашвили. “Это шаг назад для Грузии”, – заявил журналист, признавшись, что не ожидал от грузинских властей такого.

Напомним, Афган Мухтарлы был похищен в центре Тбилиси в мае 2017 года. Позже выяснилось, что он арестован, находится в Баку и обвиняется в незаконном пересечении госграницы, контрабанде и оказании сопротивления полиции. 12 января 2018 года суд азербайджанского города Балакен приговорил критика власти к 6 годам лишения свободы. Похищение и приговор Мухтарлы вызвали критику со стороны международных правозащитных организаций и правительств демократических стран. Грузию призвали расследовать обстоятельства исчезновения азербайджанского журналиста.







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