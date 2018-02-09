В Грузии из 67 342 преподавателей лишь девять имеют высшую категорию

09.02.2018 12:20 В Грузии из 67 342 преподавателей общеобразовательных учреждений всего 9 педагогов имеют высшую категорию. Об этом сообщает "Национальный центр профессионального развития преподавателей".



Согласно информации, из 9 преподавателей со статусом ментора, квалификация которых оценивается как высшая категория, двое преподают в частных школах, а семь в государственных школах.



Что касается остальных категорий, в целом определено 4 категорий, из которых второй категории - т.н. преподавателей ведущего статуса - 231 (в государственной школе преподают 153, в частной школе-78), третьей категории - т.н. преподаватели старшего статуса - 17 179 (в государственных школах-16 914, в частных школах-265), а четвертая категория - т.н. учителя статуса практика, что считается самой низкой ступенью, включает 44 611 педагогов (в государственных школах – 40582, в частных школах- 4029).



В то же время, по официальной информации, по состоянию на сегодня из 67 342 педагогов в публичных школах работает 59 093, а в частных общеобразовательных учреждениях - 8 249 педагогов.



Примечательно, что некоторые учителя работают как в государственной, так и частной школе.



Что касается зарплаты преподавателей, в "Национальном центре профессионального развития преподавателей" сообщили:



На основании постановления министра образования Грузии от 28 сентября 2015 года за № 126 / N "Об установлении минимальной суммы и условий оплаты труда учителей государственных школ" соответствующие надбавки статуса для учителей выглядят следующим образом. В частности, надбавки учителя со статусом старшего преподавателя в случае полной нагрузки будут определены в размере не менее 320 лари.



Надбавки учителя со статусом ведущего преподавателя в случае полной нагрузки определяются в размере не менее 700 лари (с 01 февраля 2018 года), а надбавки учителя со статусом ментора в случае полной нагрузки определяются в размере не менее 1000 лари.

















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