Тбилисский финал детского Евровидения посмотрели 2,6 млн зрителей

17.02.2018 13:53 Финал детского Евровидения, который прошел в Тбилиси, посмотрели 2,6 млн зрителей. Данные распространяет Европейский вещательный союз (EBU).



По данным EBU, в 2017 году музыкальный конкурс посмотрели на 1,3 млн зрителей меньше, чем в предыдущем году. Всего финал детского Евровидения, который прошел в Тбилиси, посмотрели 2,6 млн зрителей.

Больше всего людей следили за финалом в 2017 году из Польши — 866 тысяч зрителей. Польша уже второй год занимает первое место, однако в 2016 году количество зрителей было намного больше – 2,8 млн человек.



В самой принимающей стороне количество зрителей в 2017 году было самым большим после 2013 года. За последние пять лет, самое большое количество зрителей зафиксировано из Армении.



Показатели количества зрителей детского музыкального конкурса Евровидения за последние пять лет выгладят следующим образом:



2017 год – Тбилиси, Грузия – 2,8 млн зрителей

2016 год – Мальта – 3,9 млн зрителей

2015 год – Болгария – 2,7 млн зрителей

2014 год – Мальта – 3 млн зрителей

2013 год – Украина – количество зрителей неизвестно.



Сколько людей и в какой стране смотрели детское Евровидение в 2017 году:



Италия — 37 тысяч зрителей

Нидерланды — 286 тысяч зрителей

Португалия — 210 тысяч зрителей

Украина — 161 тысяча зрителей



Примечательно, что в 2005 году конкурс детского Евровидения увидели 30 миллионов человек.



В конкурсе детского Евровидения 2017 году участвовали 16 стран. Это был первый случай, когда мероприятие принимала Грузия.















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