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В Гудаури вышла из строя канатная дорога, есть пострадавшие (Видео)


16.03.2018   13:33
Более десяти человек пострадали на горнолыжном курорте Грузии — Гудаури, где вышла из строя канатная дорога, сообщает телеканал Rustavi2.

По предварительной информации, отключилась электроэнергия. Людям, находящимся на канатной дороге, помогают спуститься.

На видео, которое распространил телеканал, видно, что происходило на месте после отключения электроэнергии. Кресла скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга.










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