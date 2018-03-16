Состояние здоровья двоих пострадавших в Гудаури сравнительной степени тяжести

16.03.2018 15:01 «Состояние здоровья двоих пострадавших в Гудаури сравнительной степени тяжести», — об этом сообщает журналист Первого канала с места инцидента.



По существующей информации, у них отмечаются травма головы и открытые переломы.



Среди пострадавших – двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии.



Среди пострадавших также одна беременная женщина.



В Гудаури, из – за аварийной остановки канатной дороги пострадали до 10-ти человек. Как заявили в минздраве Грузии, состояние здоровья пострадавших оценивается как средней тяжести и в их переводе в другие клиники на данном этапе нет необходимости.



В связи со случившимся МВД Грузии начало расследование.















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