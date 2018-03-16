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Состояние здоровья двоих пострадавших в Гудаури сравнительной степени тяжести
16.03.2018 15:01
«Состояние здоровья двоих пострадавших в Гудаури сравнительной степени тяжести», — об этом сообщает журналист Первого канала с места инцидента.
По существующей информации, у них отмечаются травма головы и открытые переломы.
Среди пострадавших – двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии.
Среди пострадавших также одна беременная женщина.
В Гудаури, из – за аварийной остановки канатной дороги пострадали до 10-ти человек. Как заявили в минздраве Грузии, состояние здоровья пострадавших оценивается как средней тяжести и в их переводе в другие клиники на данном этапе нет необходимости.
В связи со случившимся МВД Грузии начало расследование.
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