По информации министра здравоохранения, в результате происшествия в Гудаури пострадали 8 человек, среди них двое граждан Украины и Швеции

16.03.2018 15:26 Среди пострадавших в результате происшествия на канатной дороге в Гудаури есть гражданине Украины и Швеции. Их, предположительно, доставят в Тбилиси. Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.



По его словам, по состоянию на данный момент, в Гудаурскую клинику неотложной помощи обратились 8 человек. 7 из них остаются на месте, один уже выписан.



«К счастью, случаев гибели и тяжелых травм нет, внимания требуют 2 пациента – один гражданин Украины и один гражданин Швеции. В Гудаури хорошо оборудованная клиника неотложной помощи, там этих пациентов полностью стабилизируют… Этих двух пациентов перевезем, в связи с остальными примем решения уже после дополнительных исследований на месте», - сообщил Давид Сергеенко в беседе с «Имеди».



По его словам, у одного пациента открытый перелом руки и рана головы. Его состояние средней тяжести, потери сознания не было. Вторая пациентка – беременная женщина, гражданка Швеции, у нее боли в области спины от легкой до средней степени. По его же словам, детей среди пострадавших нет.















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