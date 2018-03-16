Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пострадавших в Гудаури граждан Швеции и Украины доставили в Тбилиси на вертолете


16.03.2018   15:48
Пострадавших в результате аварии на канатной дороге грузинского горнолыжного курорта Гудаури граждан Швеции и Украины на вертолете доставили в Тбилиси. Двое иностранцев получили самые тяжелые повреждения.

Как заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко, у пострадавшей шведки отмечены боли в пояснице. При этом, как сообщается, она беременна. Что касается гражданина Украины, у него открытый перелом руки.

Всего, по данным Минздрава, в результате ЧП серьезно пострадали восемь человек, в том числе 4 подданных Украины, двое россиян, а также по одному гражданину Грузии и Швеци.

Как ранее сообщала СОВА, авария на подъемнике в Гудаури, предположительно, произошла из-за неисправности тормозной системы, в результате чего кресла на высокой скорости стали двигаться в противоположном направлении. Некоторые пассажиры были вынуждены прыгать на землю, других буквально вышвыривало из кресел.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна