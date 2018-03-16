Пострадавших в Гудаури граждан Швеции и Украины доставили в Тбилиси на вертолете

16.03.2018 15:48 Пострадавших в результате аварии на канатной дороге грузинского горнолыжного курорта Гудаури граждан Швеции и Украины на вертолете доставили в Тбилиси. Двое иностранцев получили самые тяжелые повреждения.



Как заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко, у пострадавшей шведки отмечены боли в пояснице. При этом, как сообщается, она беременна. Что касается гражданина Украины, у него открытый перелом руки.



Всего, по данным Минздрава, в результате ЧП серьезно пострадали восемь человек, в том числе 4 подданных Украины, двое россиян, а также по одному гражданину Грузии и Швеци.



Как ранее сообщала СОВА, авария на подъемнике в Гудаури, предположительно, произошла из-за неисправности тормозной системы, в результате чего кресла на высокой скорости стали двигаться в противоположном направлении. Некоторые пассажиры были вынуждены прыгать на землю, других буквально вышвыривало из кресел.

















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