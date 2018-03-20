Французские эксперты изучили обстоятельства аварии в Гудаури

20.03.2018 15:02 Сотрудники французской инспекционно-сертификационной компании “Бюро Веритас” (Bureau Veritas) завершили работу на месте аварии на канатной дороге “Садзеле” в Гудаури. Эксперты находились на горнолыжном курорте в течение трех дней. В ближайшее время они подготовят свое заключение, заявляют в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.



Компания “Бюро Веритас” была основана в 1828 году. Она является одним из мировых лидеров в области тестирования, технической инспекции и надзора, проверки соответствия стандартам в области качества и безопасности. В компании есть специальное подразделение экспертизы, занимающееся проверкой канатных дорог и лифтов.



Сотрудники “Бюро Веритас” прибыли в Гудаури по приглашению грузинского правительства. Они детально изучали обстоятельства аварии на канатке и технические характеристики подъемника вместе с представителями прокуратуры и МВД Грузии, а также сотрудниками компании-производителя канатной дороги Doppelmayr.



Напомним, ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пообещал, что инцидент в Гудаури будет расследован с привлечением независимых международных экспертов. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 275 УК, что подразумевает нарушение норм безопасности на железнодорожном, водном, воздужном или канатном транспорте.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

