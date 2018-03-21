Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии азербайджанским гражданам – Сегодня я бы отпраздновал с вами Новруз Байрам, однако сейчас у нас тяжелые времена


21.03.2018   13:55
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет азербайджанских сограждан с Новруз Байрамом. С поздравлением главы правительства население в Марнеули ознакомил губернатор Квемо Картли Григол Немсадзе.

«Мои братья, мои азербайджанцы! Поздравляю с Новруз Байрамом! Этим красивым праздником – с днем наступления Нового года, весны, обновления и любви! Подавляю с Новруз Байрамом. Присоединяюсь к вашему празднованию, всем сердцем разделяю вашу радость. Мы – дети одной страны. Наши предки жили вместе, трудились бок о бок, служили Грузии, всегда делились несчастьем и радостью. Так и мы, и эту традицию продолжат наши дети. Мы делаем все для того, чтобы в нашей стране были все возможности для реализации возможностей наших граждан, каждого из вас и большего участия в общественной жизни. Я приветствую, что вы не теряете связь с вашей исторической родиной. Азербайджан является верным другом и стратегическим партнером Грузии. Знаю, что для вас это очень ценно. Мы вместе строим будущее нашей страны и обязательно будем жить в единой, сильной Грузии. Я, как всегда, отпраздновал бы с вами Новруз Байрам, однако сейчас у нас тяжелые времена, мы должны достойно почтить память нашего соотечественника, поэтому, к сожалению, я не могу быть с вами физически. Однако, от всего сердца, еще раз поздравляю вас с Новруз Байрамом! Желаю вам мира, счастья, радости, успехов и сил», — говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии 30 марта стартует первая выставка-продажа недвижимости
Трамп запретил венесуэльскую криптовалюту El Petro
Грузинские спасатели будут использовать дроны для обеспечения безопасности отдыхающих
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Прямой диалог с абхазами и осетинами не означает признания их суверенитета
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
В Национальном бюро экспертизы началась экспертиза тела Арчила Татунашвили
Передача тела Арчила Татунашвили – видеокадры из Эргнети
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна