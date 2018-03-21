Патриархия Грузии призывает власти защитить религиозные чувства граждан

21.03.2018 14:36 Патриархия Грузинской православной церкви выступила с открытым заявлением в связи с событиями, которые, по версии духовенства, оскорбляют чувства верующих людей. В частности, в тексте упоминаются шуточное заявление журналиста телекомпании Георгия Габуния об Иисусе (что спровоцировало беспорядки) и производство компанией Aiisa первых грузинских презервативов, использующих забавные упаковки, в том числе, к примеру, с изображением царицы Тамар (возведена Грузинской церковью в лик святых).



“К сожалению, в последнее время значительно усилились проявления оскорбления чувств верующих и богохульства. Налицо не один пример аморального поведения компании Aiisa и ее директора и дерзкий, саркастичный и циничный сюжет телекомпании “Рустави-2″ от 18 марта. Это стало открытым вызовом обществу”, – заявляют в Патриархии.



Именно такое поведение, по мнению ГПЦ, спровоцировало реакцию со стороны отдельных граждан, “Грузинского марша” и некоторых духовных лиц. “Мы не можем поддержать насильственные действия. Вместе с тем, требуем от властей жесткого реагирования, чтобы верующие (будь то христиане, мусульмане, иудеи или другие) избавились от ощущения несправедливости и незащищенности”, – добавили в грузинской Патриархии.



Авторы заявления признают, что свобода выражения – это ценность, которая является одним из главных гарантов развития демократического общества и прав человека. Но добавляют, что это свобода самовыражения неразрывно связано с ответственностью и защитой прав и свобод других людей.



“Поэтому обращаемся к верующим, к молодежи, к интеллигенции, к неправительственному сектору, к Народному защитнику и в целом ко всем, направить усилия на то, чтобы власти своевременно обеспечили должную защиту религиозных чувств, чтобы защитить один из важнейших факторов стабильности страны”, – подчеркнули в Патриархии.



СОВА











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